إجراء فحص «PCR» بالمراكز الخاصة المعتمدة للراغبين في السفر

أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أنّه على الراغبين في السفر خارج المملكة إجراء فحوصات (PCR) لفيروس كورونا في مختبرات القطاع الخاص فقط والمرخصة والمعتمدة من هيئة الصحة العامة (وقاية)؛ حيث تعتبر الشهادة الصادرة صالحة في جميع المنافذ (الجوية البحرية، البرية).

وحددت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، المختبرات المعتمدة لإجراء فحوصات (PCR) لفيروس كورونا وذلك لاستخدامها للسفر إلى خارج المملكة من خلال المختبرات المرخصة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، عبر الرابط

ونشرت الوزارة إنفوجرافًا بعنوان (فحص السفر (PCR) لفيروس كورونا كوفيد-19) بتاريخ اليوم الخميس، 27 مايو، 2021، مشيرة إلى أن التحديث مستمر.

وقالت الوزارة: «على الأشخاص الراغبين بالسفر إلى خارج المملكة إجراء فحوصات (PCR) لفيروس كورونا «كوفيد-19» في مختبرات القطاع الخاص فقط والمرخصة والمعتمدة من هيئة الصحة العامة (وقاية)؛ حيث تعتبر الشهادة الصادرة صالحة في جميع المنافذ (الجوية البحرية، البرية) ».

ونوهت إلى معلومات هامة عن شهادات فحص السفر (PCR) لفيروس كورونا «كوفيد-19»، موضحة أنّ الشهادة المعتمدة للسفر فقط من مختبرات القطاع الخاص المرخصة من هيئة الصحة العامة (وقاية) علمًا بأن وزارة الصحة لا تصدر شهادات للسفر.

وأشارت إلى أنه يتم تحديث مختبرات القطاع الخاص المرخصة والمعتمدة من هيئة الصحة العامة (وقاية) بشكل مستمر مع هيئة الطيران المدني.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 13.3 مليون جرعة.

وحثت وزارة الصحة، الجميع على التسجيل للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وحماية لهم من الإصابة بالفيروس.

وأكدت «الصحة» أن مراكز لقاح كورونا موجودة في المناطق والمحافظات كافة، كما أتاح تطبيق «صحتي» حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المُقدمة للقاح.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الصحة تسجيل (1320) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ وتسجيل (17) حالة وفاة جديدة، بالإضافة إلى (873) حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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