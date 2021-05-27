وزارة التعليم تعلن الخطط الدراسية المطورة لنظام الفصول الثلاثة

أعلنت وزارة التعليم التفاصيل الكاملة، للخطط الدراسية المطورة لنظام الفصول الدراسية الثلاثة، وذلك بعد إعلانها أمس الأربعاء، عن التقويم الدراسي الجديد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة التعليم على موقع «تويتر» التفاصيل الكاملة للخطط الدراسية، وقال: «تفاصيل الخطط الدراسية المطوَّرة لنظام الفصول الدراسية الثلاثة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، والسنة الأولى المشتركة في مسارات المرحلة الثانوية».

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