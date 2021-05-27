1183 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1040 ووفاة 14 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1183 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 445963 حالة.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إنه تم تسجيل 1040 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 428502 حالة، لافتًة إلى أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 7309 أشخاص.
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