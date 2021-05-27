ضبط موقع مخالف لتخزين البصل ومصادرة 8 أطنان من الخضروات بجدة

وأوضحت رئيس بلدية الصفا الفرعية عهود الشمراني إلى أن الفرق الميدانية واصلت جهودها في مكافحة الظواهر السلبية و«البيع العشوائي» بالنطاق حيث جرى إزالة 21 من البسطات العشوائية وذلك في إطار حملاتها الميدانية.
وأبانت الشمراني أن البلدية تمكنت من ضبط موقع لتخزين البصل بطرق مخالفة للاشتراطات بالإضافة إلى سوء الحفظ والتخزين، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.
وفي السياق ذاته تابعت الفرق الميدانية أعمال رصد المخالفات البلدية بجميع أنواعها حيث جرى.
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