ضبط موقع مخالف لتخزين البصل ومصادرة 8 أطنان من الخضروات بجدة

صادرت أمانة جدة ممثلة في بلدية الصفا الفرعية 8 أطنان من الخضروات والفواكه، وذلك في إطار الحملات التفتيشية على الباعة الجائلين بالنطاق حيث تمكن مفتشو البلدية من ضبط أحد المواقع غير المرخصة لتخزين كميات من البصل بطرق عشوائية وغير صحية.

وأوضحت رئيس بلدية الصفا الفرعية عهود الشمراني إلى أن الفرق الميدانية واصلت جهودها في مكافحة الظواهر السلبية و«البيع العشوائي» بالنطاق حيث جرى إزالة 21 من البسطات العشوائية وذلك في إطار حملاتها الميدانية.

وأبانت الشمراني أن البلدية تمكنت من ضبط موقع لتخزين البصل بطرق مخالفة للاشتراطات بالإضافة إلى سوء الحفظ والتخزين، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وفي السياق ذاته تابعت الفرق الميدانية أعمال رصد المخالفات البلدية بجميع أنواعها حيث جرى.