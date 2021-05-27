شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الحج في "الشورى" لتوضيح الخطة الاستراتيجية للوزارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى اجتماعًا لها –عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس د. أيمن فاضل، وذلك بمشاركة نائب وزير الحج والعمرة د.عبد الفتاح مشاط، وعدد من المسؤولين في الوزارة وذلك لمناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي١٤٤٢/١٤٤١هـ

قدم أعضاء اللجنة عددًا من الاستفسارات حول الخطة الاستراتيجية للوزارة، والمبادرات التي قامت بها، بالإضافة إلى ما تم إنجازه، فيما أجاب المسؤولون في الوزارة على ما تم طرحه من استفسارات تمهيدًا بأن تقوم اللجنة بإعداد تقريرها المتضمن توصياتها لرفعها للمجلس لمناقشتها في الفترة المقبلة.