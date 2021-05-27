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إغلاق 64 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بجدة

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الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة محافظة جدة وبلدياتها التابعة بالمحافظات أمس، 64 منشأة تجارية لعدم امتثالها للإرشادات والتدابير الوقائية الاحترازية، من أصل 83 مخالفة تمثلت في عدم الالتزام بالتباعد ولبس الكمامة ، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو الالتزام بتطبيق توكلنا، وعدد من المخالفات الوقائية.

وشملت الجهود الرقابية 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة بواقع 4040 جولة رقابية قامت بها الأمانة مع عدد من الجهات المعنية بمراقبة التأكد من اتباع الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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