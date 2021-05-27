شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 64 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة محافظة جدة وبلدياتها التابعة بالمحافظات أمس، 64 منشأة تجارية لعدم امتثالها للإرشادات والتدابير الوقائية الاحترازية، من أصل 83 مخالفة تمثلت في عدم الالتزام بالتباعد ولبس الكمامة ، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو الالتزام بتطبيق توكلنا، وعدد من المخالفات الوقائية.

وشملت الجهود الرقابية 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة بواقع 4040 جولة رقابية قامت بها الأمانة مع عدد من الجهات المعنية بمراقبة التأكد من اتباع الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.