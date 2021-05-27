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وزير التجارة : ولي العهد عراب التحول ولدينا فرص تطوير ذهبية

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الدمام - شريف احمد - قال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي إن صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد، هو عراب التحول، ولدينا فرص ذهبية لتطوير وتسهيل الأعمال بما يليق بطموح وطننا الغالي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التجارة مع المستثمرين ممثلي الغرف التجارية بالقصيم في قاعة الدرعية بالإمارة.

وأضاف: حضرنا للقصيم بقيادات منظومة التجارة للاستماع لمقترحاتكم لتطوير قطاعاتكم المختلفة، والعمل معكم وفق آلية مؤسسية تكفل متابعة المخرجات وتذليل العقبات والتحديات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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