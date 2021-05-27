شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة : ولي العهد عراب التحول ولدينا فرص تطوير ذهبية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، هو عراب التحول، ولدينا فرص ذهبية لتطوير وتسهيل الأعمال بما يليق بطموح وطننا الغالي.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التجارة مع المستثمرين ممثلي الغرف التجارية بالقصيم في قاعة الدرعية بالإمارة.
وأضاف: حضرنا للقصيم بقيادات منظومة التجارة للاستماع لمقترحاتكم لتطوير قطاعاتكم المختلفة، والعمل معكم وفق آلية مؤسسية تكفل متابعة المخرجات وتذليل العقبات والتحديات.