حلاق في غزة يستأنف عمله فوق أنقاض محله

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

متابعات الخليج 365 _ متابعة

أظهر مقطع فيديو متداول حلاقاً في غزة يستأنف عمله أعلى أنقاض محله الذي فقده بسبب الغارات الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.

حلاق غزة فوق الأنقاض:

وتبين من خلال الفيديو أن الحلاق ويدعى هاشم الجورشة، قد وضع كرسياً أعلى أنقاض محله وبدأ بممارسة عمله بالحلاقة لشاب، معلقًا لافتة بها رقم هاتفه وعبارة “صالون هاشم المدمر”.

واضطر هاشم لاستئناف عمله فوق الأنقاض باعتباره المعيل الوحيد لأسرته حتى يكسب قوت يومه.

150 مليون دولار خسائر:

وسابقًا كشف ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال والإسكان في غزة، عن حجم الخسائر التي طالت قطاع غزة إثر مواجهاتها مع العدوان الإسرائيلي.

وقال سرحان في تصريحات سابقة: “هناك تقييم أولي أظهر أن 2000 وحدة سكنية دُمّرت بقطاع غزة ومعظم المصانع في المنطقة الصناعية في غزة دمرت أو تضررت وأكثر من 15 ألف وحدة أخرى دُمرت جزئيًّا في الحرب التي استمرت 11 يومًا”.

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