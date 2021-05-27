شكرا لقرائتكم وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية والتحديات الإقليمية والدولية مع نظيره الأمريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
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وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية والتحديات الإقليمية والدولية مع نظيره الأمريكي
في اتصال هاتفي أجراه أنتوني بلينكن اليوم
متابعات الخليج 365 - واس
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية.
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