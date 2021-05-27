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وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية والتحديات الإقليمية والدولية مع نظيره الأمريكي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية والتحديات الإقليمية والدولية مع نظيره الأمريكي

في اتصال هاتفي أجراه أنتوني بلينكن اليوم
وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية والتحديات الإقليمية والدولية مع نظيره الأمريكي

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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