ضبط مخالف لنظام المراعي بحوزته 3 أطنان من الحطب المحلي بحفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

ضبط مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي 3 أطنان من الحطب المحلي المعد للبيع في موقع محاط بحاجز حديدي في مركز ‏أم رقيبة جنوب المحافظة يديره مواطن بالمخالفة لنظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تمنع بيع الحطب.

حظر بيع الحطب المحلي

ويأتي ذلك في إطار حملات القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.



شارك الخبر