وزارة التعليم تنشر تفاصيل الخطط الدراسية لنظام الفصول الثلاثة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت وزارة التعليم تفاصيل الخطط الدراسية لنظام الفصول الثلاثة التي سيتضمنها العام الدراسي المقبل والتي تم الإعلان عنها يوم أمس الأربعاء في مؤتمر صحفي لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

خطط وزارة التعليم

وتضمنت الخطط التفصيلية خطط المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في مدارس التعليم العام والمدارس السعودية في الخارج ومدارس تحفيظ القرآن الكريم كما تضمنت كذلك خطط مسارات المرحلة الثانوية – السنة الأولى المشتركة وخطط التربية الخاصة بمراحلها المختلفة إضافة إلى خطط التعليم المستمر ومواد الهوية الوطنية في المدارس العالمية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج التعليمية الدولية.

التقويم الدراسي الجديد

وكانت وزارة التعليم كشفت أمس عن تفاصيل التقويم الدراسي الجديد 1443 والذي من المقرر أن يكون بنظام ثلاثة فصول بدلًا من فصلين دراسيين، على أن يتكون كل فصل دراسي 13 أسبوعًا، ويتضمن 12 إجازة أثناء العام الدراسي، وفي كل فصل دراسي هناك إجازات نهاية أسبوع مطولة Long weekend، كذلك إجازة بين كل فصل وآخر.

تفاصيل التقويم الدراسي الجديد

ومن المقرر أن يبدأ التقويم الدراسي للعام المقبل يوم الأحد 21 محرم 1443 الموافق 29/8/2021 أما إجازة اليوم الوطني فسوف تكون يومي الأربعاء والخميس 15-16-2-1443هـ أما أول إجازة نهاية أسبوع مطولة فسوف تكون يومي الأحد والاثنين 11-12/3/1443 هـ فيما ستكون الإجازة الثانية المطولة في الفصل الدراسي الأولي يوم الخميس 29/3/1443 هـ فيما تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول بنهاية الدراسة يوم الخميس 20/4/1443 هـ.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 1/5/1443 ويمتد إلى يوم 3/6/1443 هـ فيما يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم 17/8/1443 هـ على أن ينتهي العام الدراسي يوم الخميس 1 ذو الحجة 1443 الموافق 30/6/2022.

خطط دراسية جديدة

وكان وزير التعليم قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إنه سيتم من العام الدراسي المقبل؛ تطبيق خطط دراسية مطورة تتسق مع متطلبات مرحلة تطوير المناهج، وإدخال مناهج جديدة، من خلال رفع كفاءة الأوزان النسبية، مبينًا أنه سيتم تضمين مواد جديدة، وتطوير المناهج وتقديم تدريس مواد أخرى؛ بناءً على احتياج كل مرحلة وفصل دراسي.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل كافة الخطط عبر الرابط التالي:



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