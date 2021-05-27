الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

شاهد.. أمير الشرقية يستقبل ورثة الشمري الذين عفوا عن قاتل أخيهم في ساحة القصاص

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ورثة الشمري الذين عفوا عن قاتل أخيهم في ساحة القصاص لوجه الله.

ونوه أمير الشرقية بأهمية العفو والسعي بالصلح بين الناس ونشر روح التآخي وقيم التسامح والتصالح في المجتمع.

جهود أمير الشرقية في إصلاح ذات البين

يذكر أن ورثة المتوفى كانوا قد تنازلوا عن حقهم الخاص، وقاموا بعتق رقبة الجاني في ساحة القصاص قبل التنفيذ رغبة في الأجر والعفو، واستجابة لجهود لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية والتي سعت في الصلح إنفاذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية.



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