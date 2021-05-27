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شاهد.. أمير الشرقية يستقبل ورثة الشمري الذين عفوا عن قاتل أخيهم في ساحة القصاص

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

شاهد.. أمير الشرقية يستقبل ورثة الشمري الذين عفوا عن قاتل أخيهم في ساحة القصاص

أكد أهمية العفو والسعي بالصلح بين الناس ونشر روح التآخي

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ورثة الشمري الذين عفوا عن قاتل أخيهم في ساحة القصاص لوجه الله.

ونوه أمير الشرقية بأهمية العفو والسعي بالصلح بين الناس ونشر روح التآخي وقيم التسامح والتصالح في المجتمع.

جهود أمير الشرقية في إصلاح ذات البين

يذكر أن ورثة المتوفى كانوا قد تنازلوا عن حقهم الخاص، وقاموا بعتق رقبة الجاني في ساحة القصاص قبل التنفيذ رغبة في الأجر والعفو، واستجابة لجهود لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية والتي سعت في الصلح إنفاذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية.

أمير الشرقية أمير الشرقية

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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