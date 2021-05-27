شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمير الشرقية يستقبل ورثة الشمري الذين عفوا عن قاتل أخيهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

استقبل أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ورثة الشمري الذين عفوا عن قاتل أخيهم في ساحة القصاص لوجه الله.

وأكد أمير الشرقية على أهمية العفو والسعي بالصلح بين الناس ونشر روح التآخي وقيم التسامح والتصالح في المجتمع.

وكان ورثة المتوفى قد تنازلوا عن حقهم الخاص، حيث قاموا بعتق رقبة الجاني في ساحة القصاص قبل التنفيذ رغبة في الأجر والعفو.