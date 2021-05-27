شكرا لمتابعة خبر عن قانوني يوضح الإجراء المتبع في حال التعرض للسب والقذف عبر مواقع التواصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المستشار القانوني ماجد الفهد الإجراءات الواجب اتباعها في حال تعرض الأشخاص للسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الفهد أن السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي على العام تعتبر جريمة معلوماتية، وتصل عقوبتها إلى مليون ريال إلى سنة غرامة.

وأضاف الفهد أن من يتعرض للسب والقذف عبر الواتس اب عن طريق الرسائل الخاصة يمكن تصوير الشاشة وتقديم بلاغ للجهة المختصة ورفعها إلى النيابة، والنيابة تحفظ الموضوع إذا كان لم يكن به شق عام ثم إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية