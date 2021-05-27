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قانوني يوضح الإجراء المتبع في حال التعرض للسب والقذف عبر مواقع التواصل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المستشار القانوني ماجد الفهد الإجراءات الواجب اتباعها في حال تعرض الأشخاص للسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الفهد أن السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي على العام تعتبر جريمة معلوماتية، وتصل عقوبتها إلى مليون ريال إلى سنة غرامة.

وأضاف الفهد أن من يتعرض للسب والقذف عبر الواتس اب عن طريق الرسائل الخاصة يمكن تصوير الشاشة وتقديم بلاغ للجهة المختصة ورفعها إلى النيابة، والنيابة تحفظ الموضوع إذا كان لم يكن به شق عام ثم إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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