شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل الخطط الدراسية المطورة لنظام الفصول الثلاثة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشرت وزارة التعليم تفاصيل الخطط الدراسية المطورة لنظام الفصول الدراسية الثلاثة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، والسنة الأولى المشتركة في مسارات المرحلة الثانوية.

ويذكر أن وزارة التعليم قد أعلنت عن تطوير المناهج الدراسية الحالية، وإضافة مواد جديدة هي: المهارات الرقمية، والتفكير الناقد، المهارات الحياتية والأسرية، إضافةً إلى مادة التربية البدنية والدفاع عن النفس.

للإطلاع على التفاصيل يمكنت زيارة موقع وزارة التعليم