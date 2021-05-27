شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الدفاع تعلن نتائج الترشيح الأولي للمتقدمين الجامعيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعلنت وزارة الدفاع مُمثلة في اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين عن ظهور نتائج الترشيح الأولي للطلبة الجامعيين.

وأوضحت أن مكتب التسجيل يقع على طريق الملك عبد العزيز بتجاه الجنوب في مبنى قيادة القوات البرية سابقا (الخلية) أمام إسكان ضباط القوات المسلحة .

وأشارت إلى أنه بإمكان الطلبة الذين يختارون يومي الاحد والاثنين الموافق 18-19 /10/ 1442هـ للكشف الطبي والمقابلة الشخصية في حال عدم قدرتهم إنهاء إجراءات إستمارة القبول الحضور لإجراء الكشف الطبي والمقابلة الشخصية وإكمال إجراءات الاستمارة لاحقاً، ويمكن الاستعلام عن طريق بوابة وزارة الدفاع