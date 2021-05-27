شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات تحذر: إهمال وثائق السفر يعرّض صاحبها للمساءلة القانونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت المديرية العامة للجوازات، المسافرين مجدداً من خطورة من إهمال وثائق السفر أو رهنها، أو تسليمها لغير ذوي الاختصاص.

وقالت المديرية أن إهمال وثائق السفر يعرّض صاحبها للمساءلة القانونية، مطالبة الجميع بضرورة التوعية بالحفاظ على الوثائق خلال السفر.

جاء تنبيه المديرية العامة للجوازات مع عودة السماح للمواطنين بالسفر إلى الخارج وفق عدد من الإجراءات الاحترازية.