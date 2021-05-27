شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة": الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 60 سنة وأكثر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة اليوم الخميس، أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للفئة العمرية من 60 سنة وأكثر .

وفي وقت سابق وجه مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، العاملين في مراكز اللقاحات بالاعتذار بلطف لكل شخص دون 60 سنة وليس ضمن الفئات المستهدفة بالجرعة الثانية من اللقاح.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى توصيل رسالة لهم بأن النظام المقرر حالياً هو إعطاء الجرعة الأولى فقط.