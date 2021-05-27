شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ضبط عمالة تُغير تواريخ صلاحية الدجاج الفاسد بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت الفرق الرقابية بأمانة الرياض من ضبط مستودع، غير مرخص، حولته عمالة وافدة إلى معمل لتجديد تواريخ صلاحية الدجاج الفاسد.

وذكرت الأمانة أن العمالة استخدمت المنظفات الأرضية بشكل مكثف لإزالة روائح العفن من المستودع.

وأشارت إلى أنهم امتهنوا وضع الدجاج الفاسد في عبوات باسم شركة تابعة لهم وبتاريخ صلاحية جديد.

وأكد على أنه تم إغلاق المستودع واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.