شكرا لمتابعة خبر عن أمانة عسير تضبط مستودعا للتمور الفاسدة قبل تسويقها بمدينة أبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

ضبطت الفرق الرقابية في أمانة منطقة عسير أحد المستودعات في سوق الخضار المركزي بمدينة أبها بعد أن حوله عدد من العمالة الوافدة إلى مستودع للتمور .

وأوضحت أمانة منطقة عسير بأن الفرق الرقابية وخلال جولاتها اليومية ضبطت أحد المستودعات المخالفة، و تم تفتيش الموقع و الذي اتضح وجود كميات ضخمة من التمور الفاسدة و التي كانت مجهزة لتسويقها .

وأضافت بأنه تم رصد عدم توفر الاشتراطات اللازمة للتخزين والتعبئة، فضلاً عن سوء النظافة في الموقع، مبينًا أن الكميات التي تم ضبطها في الموقع تقدر بنحو 3219 كجم من التمور الفاسدة.

وأشارت إلى أن المضبوطات تم اتلافها فورا لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما تم غلق الموقع وتسليم العمالة لوحدة الضبط لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.