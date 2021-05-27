شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير السياحة: بدأ الإعداد لمرحلة ما بعد كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير السياحة، أحمد الخطيب، أن الحديث بدأحول مرحلة ما بعد الجائحة مؤكدا ضرورة التعلم من الأزمة لبناء قطاع اقوى مع التشديد على التوسع في السياحة الصديقة للبيئة.

وذكر الخطيب لقناة " العربية " أن القطاع السياحي خسر 60 مليون موظف و75% من مساهمته في الاقتصاد العالمي، وفي المرحلة المقبلة سيظل التحدي الأكبر أمام انتعاش القطاع هو توحيد بروتوكولات السفر دولياً.

وأكد على وجود دعم كامل من قيادة المملكة لاستراتيجية السياحة التي تستهدف رفع مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن عام 2020 مكن السعوديين من الاستمتاع باكتشاف الوجهات السياحية المحلية، مؤكدًا أن هناك ضرورة لتغيير العديد من العوامل في قطاع السياحة العالمي، وزيادة مرونة القطاع وصلابته أكثر في مواجهة أزمات قد تحدث لاحقاً.