المقيم الإيطالي فابيو نابوليتانو يعدِّد مميزات الإقامة بالرياض

كشف المعالج النفسي الإيطالي فابيو نابوليتانو، والذي يعيش في المملكة منذ 5 سنوات، عن تجربة مميزة في المملكة؛ حيث أكد أن الشعب السعودي يتميز بالكرم وحسن الضيافة وتقبُّل الآخر، أما عن أبرز انطباعاته عن الرياض، فقال إنها تغيرت كثيرًا في السنوات الأخيرة وأصبحت مشتعلة بالنشاط، وعن صحراء المملكة، قال نابوليتانو إنها شديدة الروحانية.

وخلال إقامته في المملكة، قام نابوليتانو بعدة زيارات رائعة، أبرزها مهرجان الجنادرية، ومعرض نور الرياض الذي يضم أعمال عديد من الفنانين المبدعين ومنهم: الفنان الإيطالي فونتانا.

وذكر نابوليتانو بعض الأشياء التي يفضّل أن يفعلها في المملكة، ومنها: الذهاب إلى معارض الفنون، والطهو وتناول الكبسة ولحم الضأن والقهوة السعودية، والتعرف على أصدقاء جدد، ذلك بجانب قراءة كتب عن الموضوعات الروحانية.

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