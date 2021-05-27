«التأمينات»: 3 شروط الحصول على راتب تقاعدي

جددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التذكير بشروط الحصول على الرواتب التقاعدية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عملت بعمر ٥٤ إلى سن ٦٠ هل يصرف لي راتب تقاعدي؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي التأمينات الاجتماعية على موقع «تويتر»: «يحق للمشترك التقاعد عند بلوغ سن الستين وتوفر 120 شهرًا اشتراكًا أو 60 شهرًا كحد أدنى لتقاعد سن الستين، أو توافر 300 شهر اشتراك للتقاعد المبكر بشرط أن تكون المدة تحت تغطية نظام المعاشات».

وعن المسمى الوظيفي، قال: «يتم اختيار المسمى الوظيفي عند تسجيل المشترك عن طريق حساب صاحب العمل في التأمينات أون لاين وفي حال لم يتوافر المسمى الوظيفي يتم اختيار أقرب مهنة متوافرة».

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