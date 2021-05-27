قيادة التحالف تنفي وجود قوات إماراتية في سقطرى وميون

أكد مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية باليمن أنه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون وجهودها الحالية تتركز مع قوات التحالف في التصدي جوًا للميليشيات الحوثية في الدفاع عن مأرب.

وقال المصدر المسؤول بالتحالف: توجد تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لميليشيات الحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي، وأن الجهد الإماراتي الحالي يتركز مع قوات التحالف في التصدي جوًا للميليشيات الحوثية في الدفاع عن مأرب، مؤكدًا أن احترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه من المبادئ الراسخة والثوابت الأساسية للتحالف.