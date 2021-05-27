10 خدمات يقدمها مركز الحياة الفطرية تتصدرها جوازات الصقور ونقل الملكية

عدَّد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الخدمات التي يقدمها لمربي ومقتني الحيوانات والكائنات الفطرية.

وأوضح المركز، عبر موقعه الإلكتروني، أن تدابير المحافظة علي التنوع الاحيائي في المملكة العربية السعودية تنوعت لتشمل كافة اجراءات المحافظة على عناصره ومكوناته في مواطن الطبيعية والعمل على انمائه بالصورة التي تضمن استمراره واستدامته للأجيال القادمة.

وأشار مركز تنمية الحياة الفطرية، إلى أن الموقع الجغرافي المميز والفريد للمملكة إضافة الى وجودها ضمن نطاقين من نطاقات الأقاليم الجغرافية الصحراوية هما الإقليم الأوروبي الاسيوي والاقليم الافريقي الاستوائي إضافة الى وجود نطاقات صغيرة من الإقليم الصحراوي السندي ساهم في تباين النظم البيئية والذي بدوره ساهم في زيادة محتوى عناصر التنوع الاحيائي في المملكة.

وأضف أنه يوجد نحو 67 تكوينا جيولوجيا سطحيا في المملكة وكل تكوين له مناخه الخاص وبالتالي اصبحت تلك التكوينات بيئات مختلفة يحتوي كل منها على تنوع الاحيائي خاص به.

وكشف المركز، أنه يعمل منذ إنشائه ​على تطوير وتنفيذ خطط للتصدي للأخطار المحدقة بالحياة الفطرية في البر والبحر وإعادة تأهيل الأنواع التي انقرضت من البرية والأنواع المهددة بخطر الانقراض مستهدفة إعادة التوازن البيئي للنظم البيئية الطبيعية.

ومن أجل الحفاظ على الحياة الفطرية والعمل على إنمائها، بيّن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الخدمات التي يقدمها وتتمثل في التالي:

- إصدار ترخيص الاستيراد.

- إصدار شهادة الملكية.

- إصدار جوازات الصقور.

- إصدار ترخيص بيع كائنات فطرية حية.

- إصدار ترخيص بيع منتجات كائنات فطرية.

- إصدار ترخيص التصدير.

- إصدار ترخيص إعادة التصدير.

- إصدار ترخيص إدخال من البحر.

- إصدار بدل فاقد أو تالف لتراخيص الاتجار.

- نقل ملكية كائن.

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