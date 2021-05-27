خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيسة إثيوبيا بذكرى «اليوم الوطني»

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة لرئيسة إثيوبيا، سهلي ورق زودي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيسة إثيوبيا بالمناسبة نفسها.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيسة إثيوبيا راجيًا لحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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