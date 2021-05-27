الموارد البشرية توضِّح طريقة استرداد رسوم تأشيرة «استقدام العمالة» آليًا

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن طريقة استرداد رسوم تأشيرة استقدام العمالة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «قبل سنة ونصف طلعت تأشيرة استقدام عاملة منزلية ودفعت الرسوم ٢٠٠٠ ريال وتوقف العمل بسبب أوضاع كورونا الآن ما احتاجها اقدر ألغيها واسترجع المبلغ؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «يتم استرداد رسوم التأشيرة آليًا من البنك إلى الحساب نفسه الذي تم السداد منه بعد إلغاء التأشيرة أو انتهاء مدتها ولم تستخدم، وفي حال لم يتم استرداد الرسوم عليك التواصل مع وزارة المالية على الرقم 19990».

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