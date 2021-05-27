التعليم تنشر الخطط الدراسية المطورة لنظام الفصول الثلاثة

نشرت وزارة التعليم، اليوم، تفاصيل الخطط الدراسية المطورة لنظام الفصول الدراسية الثلاثة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، والسنة الأولى المشتركة في مسارات المرحلة الثانوية. ودعت الوزارة المعلمين والطلاب وأولياء الأمور لمعرفة تفاصيل هذه الخطة عبر زيارة هذا الرابط .



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