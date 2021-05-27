حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة

يتوقع بمشيئة الله هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وسماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، والرياض.



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