شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة البترول: قبول مباشر للطلبة الفائزين في الأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، يوم الخميس (20 مايو2021)، عن قبول مباشر للطلاب والطالبات السعوديين خريجي مرحلة الثانوية، الفائزين في مسابقات الأولمبياد الدولية.

وقد حددت الجامعة مسابقات الأولمبياد الدولية التي سيمنح الفائزين بها القبول المباشر، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، واشتملت قائمة المسابقات المعتمدة على:

الأولمبياد الدولي للرياضيات، وأولمبياد آسيا والباسيفيك للرياضيات، وأولمبياد الرياضيات الأوروبي للبنات، والمسابقة الرياضية للفضاء السيبراني، والأولمبياد الدولي للفيزياء، والأولمبياد الأوربي للفيزياء، والأولمبياد الآسيوي للفيزياء، والأولمبياد الدولي للكيمياء، وأولمبياد مندليف الدولي للكيمياء، وتحدي الأحياء، والأولمبياد الدولي للمعلوماتية، وأولمبياد آسيا والباسيفيك للمعلوماتية.