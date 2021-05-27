شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة .. ماجستير لمدة سنة واحدة بجامعة البترول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، يوم الأربعاء (12 مايو 2021 م)، لأول مرة عن بداية تقديم طلبات الالتحاق ببرامج ماجستير السنة الواحدة في الجامعة، وفتح باب تقديم الطلبات حتى موعد أقصاه 3 يونيو 2021 م.

وتقدم جامعة الملك فهد برامج ماجستير جديدة في عدة تخصصات، مفتوحة لكلا الجنسين، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، وسوق العمل، ورؤية المملكة 2030م.

وتتميز هذه البرامج بالقدرة على تطوير مهارات الطالب بسرعة وكفاءة عالية، حيث يتخرج الطالب خلال سنة دراسية واحدة فقط.

وتشمل التخصصات المطروحة موضوعات عديدة، مثل: الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الروبوتات، وتحليل الأعمال، والمدن الذكية، وغيرها.

وقد وصل مجموع برامج الماجستير في الجامعة إلى 32 برنامجًا مختلفًا، حيث أضافت الجامعة هذا العام 17 برنامجًا جديدًا.

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