مسلسل "فريندز".. حلقة "لم الشمل" تكشف علاقة روس وريتشل خلف الكاميرا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد 17 عاما على بث آخر حلقة في مسلسل "فريندز" (الأصدقاء)، الذي ظل يعرض لعشرة أعوام، لا تزال هناك أسرار في جعبة المسلسل الشهير.

وأحد أهم هذه الأسرار أُزيح عنه النقاب ،الخميس، في حلقة خاصة للم شمل أبطال العمل متاحة على شبكة (إتش.بي.أو ماكس).

فقصة الحب التي جمعت بين روس جيلر وريتشل جرين وفرّقت بينهما الظروف أحيانا لم تكن أمام الكاميرا فحسب، فقد كشف الممثلان ديفيد شويمر وجينيفر أنيستون لأول مرة أنهما وقعا في حب أحدهما الآخر في الأعوام الأولى للمسلسل، لكن القُبلة الأولى لهما كانت على الشاشة في 1995.





وقالت أنيستون خلال حلقة لم الشمل "أتذكر أنني قلت لديفيد ذات مرة: ’كم سيكون سخيفا أن تكون أول قُبلة بيننا على شاشة التلفزيون‘. وقد كان. كانت أول قبلة بيننا في ذلك المقهى".



وأضافت "صببنا كل مشاعر الإعجاب والحب بيننا في شخصيتي روس وريتشل".

وكانت القبلة الحارة في مقهى سنترال بيرك، في حلقة بالموسم الثاني للمسلسل، من أبرز مشاهد العمل الذي انتهى عرضه في 2004 باجتماع شمل روس وريتشل مجددا.

وسأل شويمر بقية أبطال المسلسل مات لوبلانك (جوي) وماثيو بري (تشاندلر) وكورتني كوكس (مونيكا) وليزا كودرو (فيبي) "كيف لم يعلم الجميع أننا كنا مفتونين ببعض؟".

وردت كوكس "كنا نعلم بالتأكيد".

ولا يزال مسلسل الأصدقاء أحد أشهر الأعمال التلفزيونية على الإطلاق بعدما أعادت منصات بث إذاعته من جديد.