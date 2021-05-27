مبادرة لعلاج الأسنان ومساعدة المحتاجين مجانًا في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت الدكتورة أسماء الزهراني رسالة إلى عيادات طب الأسنان، بالتزامن مع إطلاق مبادرة علاج الأسنان الخيرية لعلاج ومساعدة المحتاجين مجانًا.

كبار الأطباء:

وقالت الزهراني في حوارها إلى برنامج “برنامج اليوم”، على الإخبارية، إن أطباء كباراً شاركوا في المبادرة وهم في كل المجالات تقريبًا الخاصة بالأسنان، وسيتم التوسع مستقبلًا في مجالات أخرى.

آلية التسجيل:

وتابعت أنه يتم التسجيل عن طريق موقع المبادرة وهناك شروط معينة ومنها أن تكون الحالات طارئة وأن يكون شامل الاحتياج، وبعدها يتم تحديد أحقية العلاج ومعرفة هل هي طوارئ أم لا؟



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