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شكرا لقرائتكم مؤسسة الحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن قمح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مؤسسة الحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن قمح
الكمية المطروحة موزعة على 12 باخرة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم طرح المناقصة الثالثة لهذا العام لاستيراد كمية (720) ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (يوليو – سبتمبر2021).
12 باخرة:
وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على (12) باخرة بواقع (4) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(4) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(4) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
خطة المؤسسة:
وبين الفارس أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، والمحافظة على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح، حيث قامت المؤسسة بداية هذا العام بترسية توريد كمية (650) ألف طن، فيما تقوم المؤسسة حاليا باستقبال كميات القمح المحلي الذي بدأ موسم استلامه في 4 أبريل 2021 وممتد حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وهو ما يعزز المخزونات المحلية.
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