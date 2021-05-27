رئيس هيئة تقويم التعليم يغادر منصبه قبل أيام من إعلان نتائج الرخصة المهنية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

قبل أيام من إعلان موعد إعلان نتائج الرخصة المهنية ونتائج كفايات المعلمين، غادر الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان منصبه كرئيس لهيئة تقوم التعليم والتدريب، مقدمًا شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكتب زمان في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: مع نهاية عملي رئيساً لهيئة تقويم التعليم والتدريب فإنني أرفع أسمى آيات التقدير والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين لما تشهده قطاعات التعليم والتدريب من دعم مستمر وعناية واهتمام.

وتابع: كما أتقدم بخالص الشكر لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة وأعضائه الموقرين على الثقة والدعم إبان فترة رئاستي للهيئة، والشكر موصول للزملاء منسوبي ومنسوبات الهيئة وقياداتها على جهودهم الحثيثة والمخلصة في خدمة هذا القطاع، ودعواتي بدوام الأمن والعز والرخاء لوطننا الغالي بقيادته الرشيدة.

الرخصة المهنية:

وتصدر هيئة تقويم التعليم والتدريب الرخص المهنية بكافة أنواعها (ممارس، ومتقدم، وخبير) للحاصلين على الشهادة الجامعية (بكالوريوس) فما فوق، للمعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، أو الراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم من الخريجين والخريجات، كما سيتم إصدار (رخصة معلم) للمعلمين والمعلمات الذين يزاولون مهنة التعليم عند نفاذ اللائحة، ممن يحملون مؤهلاً دون الجامعي، علمًا بأن موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية سيكون في 30 مايو 2021م، وكذلك إعلان نتائج كفايات المعلمين.

أهداف اختبار الرخصة المهنية:

ويهدف اختبار الرخصة المهنية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030م في رفع جودة التعليم العام وكفايته، كما تعدُ الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير وضوابط محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات معينة ومدة زمنية محددة. كما تعد إحدى متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم؛ اجتياز اختبارات الرخصة التي بُنِيت لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، حيث يتكون الاختبار من قسمين؛ الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصصي.

المعايير والمسارات المهنية:

وتشمل المعايير والمسارات المهنية بالإضافة إلى الاختبار التربوي العام عددًا من التخصصات، منها: (تخصصات لكافة المراحل في التربية الإسلامية، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، والتاريخ، والجغرافيا، وصعوبات التعلّم، والتربية الفكرية، والعوق السمعي، والعوق البصري، والتوحد، ومهارات البحث ومصادر المعلومات، والتدريبات السلوكية، والتربية الفنية، والتربية الصحية والبدنية، ورياض الأطفال، والتربية الأسرية، والإرشاد الطلابي، والإشراف التربوي، والقيادة المدرسية، والموهوبين، والعلوم الإدارية، وعلم الأرض، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، وتدريبات النطق، والاجتماعيات، ومنها -كذلك- ما هو مخصص لمعلمي المرحلة الابتدائية فقط في تخصصات الرياضيات، والتربية الإسلامية، واللغة العربية، والعلوم، واللغة الإنجليزية، والصفوف الأولية).

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