شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة البترول تطلق برنامج "تحدي الإبداع" في البحث العلمي لطلاب الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن إطلاق برنامج تحدي الإبداع للبحث العلمي (HXplore) لطلاب المرحلة الثانوية، حيث سيعقد البرنامج خلال الفصل الصيفي لمدة 6 أسابيع، عن بعد عبر منصات التواصل، في الفترة من 25 شوال (6 يونيو 2021م) وحتى 5 ذو الحجة 1442 ه‍ (15 يوليو 2021 م).

ويعد برنامجاً بحثياً طموحاً يستهدف 30 من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، الذين أنهوا أول وثاني وثالث ثانوي من جميع أنحاء المملكة، حيث يتم الإشراف على أبحاثهم، من قبل أساتذة متميزين بجامعة الملك فهد وصقل مواهبهم البحثية، وتحويل أفكارهم البحثية إلى واقع.

ويهدف البرنامج إلى التعريف بالجامعة وتوعية طلاب الثانوية بامتيازاتها، واستقطاب طلاب المرحلة الثانوية للالتحاق بالجامعة، وكذلك التأسيس لبناء علاقة متميزة بين طلاب الثانوية والجامعة من خلال تجربة بحثية متميزة في رحاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والتشفير والأمن السيبراني، وسلاسل الكتل Block Chain، وعلم البيانات هي المساقات التي سيشملها البرنامج الصيفي. وباجتيازها يحصل الطالب على شهادة معتمدة من الجامعة بإكمال البرنامج، وشهادات خاصة للمتميزين، بالإضافة إلى جائزة لأفضل بحث علمي.

ويشترط للتقدم للبرنامج أن يكون الطالب حاصلاً على أعلى الدرجات في اختبار الموهبة (90% على الأقل)، وعلى نسبة 95% على الأقل في السنة الدراسية الحالية. وتشمل متطلبات الالتحاق السيرة الذاتية موضحاً بها الاهتمامات البحثية للطالب، والفكرة البحثية المقترحة (بما لا يزيد عن 500 كلمة بالإضافة إلى أي رسوم بيانية أو شرائح عرض) ضمن مساقات البرنامج.

وخلال البرنامج يتعين على كل مجموعة من الطلاب تقديم عدة متطلبات في نهاية البرنامج، منها إنجاز خطوات ملموسة في مشروع البحث، وتقرير مفصل عن مشروعهم البحثي، وإعداد عرض تقديمي أو ملصق عن بحثهم للمشاركة في يوم العرض النهائي الذي سيعقد في نهاية البرنامج بتاريخ 1 ذو الحجة 1442 هـ الموافق 11 يوليو 2021.

يبدأ التقديم للبرنامج يوم الأحد 11 شوال (23 مايو 2021) حتى يوم الأحد 18 شوال (30 مايو)، من خلال الرابط التالي:

https://ssc.kfupm.edu.sa/index.php?mp=ssre ، ويكون إعلان المرشحين يوم الثلاثاء 20 شوال (1 يونيو 2021).