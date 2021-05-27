ضبط أكثر من 3 أطنان تموراً فاسدة في مستودع بأبها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

ضبطت الفرق الرقابية في أمانة منطقة عسير أحد المستودعات في سوق الخضار المركزي بمدينة أبها بعد أن حوله عدد من العمالة الوافدة إلى مستودع للتمور.

تمور فاسدة:

وأوضحت أمانة منطقة عسير أن الفرق الرقابية وخلال جولاتها اليومية ضبطت أحد المستودعات المخالفة، وتم تفتيش الموقع والذي اتضح وجود كميات ضخمة من التمور الفاسدة والتي كانت مجهزة لتسويقها.

وأضافت أنه تم رصد عدم توفر الاشتراطات اللازمة للتخزين والتعبئة، فضلاً عن سوء النظافة في الموقع، مبينة أن الكميات التي تم ضبطها في الموقع تقدر بنحو 3219 كجم من التمور الفاسدة.

إتلاف المضبوطات:

وأشارت إلى أنه تم إتلاف المضبوطات فوراً لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما تم غلق الموقع وتسليم العمالة لوحدة الضبط لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.



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