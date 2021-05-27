رئيس جامعة الملك خالد: التقويم الدراسي الجديد خطوة تطويرية كبيرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

نوه رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي بصدور الموافقة على نظام التقويم الدراسي الجديد، رافعاً شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذه الخطوة التطويرية الكبيرة.

حرص القيادة:

وأكد أن تلك الخطوة تجسد حرص القيادة على دعم العملية التعليمية وتطويرها بما يحقق التنافسية وجودة المخرجات ويتواءم مع متطلبات التنمية ورؤية المملكة 2030.

جهود التعليم:

كما ثمن السلمي جهود وزارة التعليم وعلى رأسها وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ما تقدمه الوزارة من جهود كبيرة للارتقاء بالمنظومة التعليمية ومن أهمها نظام التقويم الدراسي الجديد الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى رفع مستوى الجودة ورفع كفاءة المنظومة التعليمية وفق استراتيجية تعليمية واضحة ومحددة.

وأضاف: أن اعتماد نظام التقويم الدراسي الجديد وما صاحبه من تطوير للمناهج والخطط الدراسية سيسهم في رفع كفاءة التعليم لدينا وزيادة الأيام الفعلية للدراسة وردم الفجوة في سنوات السلم التعليمي بما يضمن الاستفادة من العملية التعليمية والمناهج الدراسية ويحقق الأهداف المرجوة منها.

مرحلة جديدة:

وتابع السلمي: أننا ندلف اليوم إلى مرحلة جديدة في تاريخ التعليم في المملكة العربية السعودية، متطلعين إلى أن نقدم جميعًا المزيد من العمل والجهود البنّاءة والفاعلة، وأن نترجم على أرض الواقع النجاحات والتميز الذي تتطلع إليه قيادتنا وبلادنا، وكلنا أمل ويقين بأن الجهود المخلصة التي تُبذل ستتحقق، وسيجني ثمارها أبناؤنا وبناتنا، والوطن بأكمله”.

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