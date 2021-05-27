شكرا لمتابعة خبر عن وزير الرياضة يعلق على إقرار مادة " الدفاع عن النفس " ضمن المناهج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نواف السالم (صدى):

أكد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على أن إقرار وزارة التعليم منهج رياضة الدفاع عن النفس ضمن المناهج الدراسية في العام الدراسي المقبل، يعزز القيم الرياضية والصحية.

وقال وزير الرياضة إن تطبيق التقويم الدراسي الجديد يعد مرحلة تاريخية لتطوير المناهج والخطط الدراسية.

وأشار إلى أن إقرار هذه المادة سيسهم كذلك في اكتساب مهارات أساسية للطلاب، واستثمار يومهم الدراسي بكل نشاط وحيوية من خلال الفصول الثلاثة في العام الدراسي.

ويذكر أن وزارة التعليم قد أعلنت عن تطوير المناهج الدراسية الحالية، وإضافة مواد جديدة هي: المهارات الرقمية، والتفكير الناقد، المهارات الحياتية والأسرية، إضافةً إلى مادة التربية البدنية والدفاع عن النفس.