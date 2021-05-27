حالة جوية غير مستقرة.. و«الحيزان»: أمطار على معظم مناطق السعودية

توقّع خبير الأرصاد نزيه الحيزان اليوم الخميس، موجة علوية وحالة جوية غير مستقرة تصاحبها رياح نشطة في ثناياها أمطار متسعة على عدة مناطق بالمملكة.

وقال الحيزان عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر عن حالة الطقس اليوم: طقس الخميس ٢٧ مايو ٢٠٢١م مع بداية نزول موجة علوية؛ درجات حرارة تميل للبرودة فجرًا على شمال المملكة والرياح نشطة والأمطار بمشيئة الله تعالى مُتسعة.

وأضاف: متوقع بأمر الله وجود السحب الممطرة في أجواء المرتفعات ومنطقة مكة المكرمة وجنوب وغرب المدينة المنورة والشمال منها والشمال الغربي وما بين العلا وتيماء في منطقة تبوك وإلى منطقة حائل وأجزاء من غرب القصيم وغرب منطقة الرياض مع وجود للغطاء السحابي في أجواء منطقة القصيم وشرق حائل ويمتد حتى أجزاء من الحدود الشمالية بين شرق عرعر ورفحاء.

وتابع : «درجات حرارة تميل للبرودة فجرًا على شمال المملكة وانخفاض ملاحظ في بقية القطاعات وكذلك هو الحال وسط النهار حيث يكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وتكون الرياح نشطة على الشرقية والغربية والمرتفعات والمدينة وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية وأجزاء من غرب القصيم وسط النهار».

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة حائل، القصيم، والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، فيما تكون جنوبية بوجه عام على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-42كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

اقرأ أيضًا:

الحيزان يتوقع حالة «عدم استقرار جوي» خلال الساعات المقبلة

الحيزان يتوقع انخفاض واعتدال درجات الحرارة بعدد من المناطق

يبدأ الأربعاء المقبل.. «الحصيني» يوضح خصائص نجم الشرطين