«الحصيني» يكشف عن توقعاته بشأن طقس السعودية والخليج خلال الـ24 ساعة المقبلة

كشف خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة على المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج، مُشيرًا إلى أن الطقس المتوقع سيكون حارًا نهارًا معتدلا ليلًا فيما عدا المرتفعات التي تميل للاعتدال نهارًا والبرودة ليلًا.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الحصيني: الطقس المتوقع -بإذن الله -في المملكة والخليج خلال"24" ساعة قادمة من اليوم الخميس15 شوال حار نهارا معتدل ليلا العظمى من38 ل44°C والصغرى من20 ل 29°C عدا المرتفعات.

وأشار الحصيني إلى أن المرتفعات معتدلة نهارا تميل للبرودة ليلا، كما أنه متوقع امطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الغربية وغرب الوسطى والمرتفعات مع رياح.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يشهد طقس الخميس هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، مشيرًا إلى سماء غائمة جزئيًّا على أخرى.