أكثر من 20 ألف مستفيد من «إعادة دراسة وتوزيع المياه» في حي المطار بجيزان

أكملت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان تنفيذ مبادرة إعادة دراسة توزيع المياه بحي المطار بمدينة جازان لخدمة 1700 منزل بالحي الذي يعدُّ من أكبر وأقدم الأحياء بالمدينة، وذلك ضمن مبادرة تخفيض نسبة الفاقد في شبكات المياه بالمنطقة.

وأوضح مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر جبر أنّ المبادرة استهدفت شبكة المياه التي يجرى تنفيذها وتشغيلها منذ أكثر من 14 عامًا؛ لتغذية حي المطار من عدة مصادر تشمل " خزان الكورنيش ، والخزانين العالي والأرضي بحي السويس، ومحطة تنقية المياه بالماطري، وخزان الدوسرية" ما تسبّب في عدم توازن الضغوط في الشبكات وحدوث كسورات وتسربات بصفة مستمرة.

وبيَّن أنّ المبادرة شملت دراسة الوضع وإعادة تصميم الشبكة هيدرلوكيًا والإبقاء على مصدر رئيسي واحد فقط (خزان الدوسرية) الذي يغذى الحي بالجاذبية، وجرى إغلاق المحابس بجميع المصادر الأخرى لفتحها في الطوارئ أو لعمل مناورات عند الحاجة، ما مكّن الإدارة من التحكُّم في الضغوط داخل الشبكة والتأكُّد من وصول المياه الى جميع المنازل، وتقليل الكسورات والتسربات بالحي.

وأكَّد المهندس جبر أنّ عدد المستفيدين من المبادرة بلغ نحو "20.000" مستفيد من المياه الواردة للحي التي تزيد كميتها عن "5.000" متر مكعب يوميًا، وذلك بعد تنفيذ المبادرة التي أسهمت في تقليل الكسورات في الشبكة من 84 كسرًا في ديسمبر 2020م إلى أقل من 10 كسور خلال مايو 2021م .