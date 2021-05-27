تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس

محمد الفلاح - الخميس 27 مايو 2021

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس 27 مايو/أيار 2021، بالتوازي مع انخفاض أسعار المعدن النفيس عالميا.



وانخفض سعر الجرام عيار 24 في المملكة إلى 228.59 ريال (60.96 دولار) مقابل 228.95 ريال (61.05 دولار)، أمس.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى 200.02 ريال (53.34 دولار) مقابل 200.33 ريال (53.42 دولار)، أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية إلى 171.44 ريال (45.72 دولار) مقابل 171.72 ريال (45.79 دولار)، أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية إلى 133.35 ريال (35.56 دولار)، مقابل 133.56 ريال (35.62 دولار)، الأربعاء.

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية 7110 ريال (1896 دولارا)، مقابل 7125 ريالا (1900 دولار)، أمس.

أما سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) فبلغ 1600.15 ريال (426.71 دولار) مقابل 1602.68 ريال (427.38 دولار)، أمس.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب أمس عن المستوى النفسي المهم 1900 دولار للأوقية (الأونصة) مع تقلص جاذبيته بفعل تعافي الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وسجل الذهب للبيع الفوري 1893.00 دولارا للأوقية في أواخر جلسة التداول، منخفضا 0.30%، بعد أن كان قفز في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ الثامن من يناير كانون الثاني عند 1912.50 دولار.

وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% لتسجل عند التسوية 1901.20 دولار للأوقية.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في (أو إيه إن دي إيه) إن ارتفاع العوائد الأمريكية والدولار قدما ذريعة لبعض المستثمرين للتخلص من الذهب.

وأضاف قائلا "لكننا مازلنا سنرى أسعار الذهب تواصل الارتفاع، ومستوى 1950 دولارا يبدو وكأنه هدف في الأجل القصير جدا."

وتحولت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات للارتفاع وهو ما يزيد تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا، في حين تعافى مؤشر الدولار من مستويات منخفضة وهو ما يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.