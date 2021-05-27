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الملك سلمان يبحث هاتفيا مع سلطان عمان تعزيز العلاقات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 27 مايو 2021

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء، والسلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عُمان، سبل تعزيز علاقات البلدين.

 

وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا بالسلطان هيثم بن طارق بن تيمور ، أعرب خلاله عن تمنياته للسلطنة وللشعب العماني الشقيق التقدم والازدهار.

 

ووفقا لوكالة الأنباء فأعرب سلطان عُمان عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية، متمنياً له دوام الصحة والعافية ولشعب المملكة المزيد من التطور والتقدم.

 

كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

وفي مطلع مايو/ أيار الجاري، زار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، سلطنة عمان ليوم واحد.

 

واستقبل وزير الخارجية السعودي في المطار من قبل عدد من المسؤولين في السلطنة، على رأسهم نظيره العماني بدر البوسعيدي.

 

وسلم الأمير فيصل بن فرحان لفهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني رسالة خطية من الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى سلطان عمان هيثم بن طارق.

 

وقالت وكالة الأنباء العُمانية إن الرسالة "تتصل بالعلاقات الثنائية ودعم مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ودول المنطقة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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