السعودية: العام الدراسي الجديد 3 فصول ويتضمن 12 إجازة

محمد الفلاح - الخميس 27 مايو 2021

أعلن وزير التعليم في المملكة العربية السعودية الدكتور حمد آل الشيخ عن آلية التقويم الدراسي الجديد للعام 1443هـ.



وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي امس، أن الإعلان عن التقويم الدراسي الجديد سيكون وفق ثلاثة فصول، موضحا أنه سيتم في المرحلة الأولى من عملية التطوير للتقويم الدراسي الجديد تضمين مواد دراسية جديدة، وتطوير للمناهج.

وأضاف أن الفصل الدراسي الجديد سيتضمن 12 إجازة أثناء العام الدراسي مما يكسر جمود الفصل الدراسي.

وأكد أن وزارة التعليم مستمرة في رحلة التطوير للنظام التعليمي، من خلال الاستثمار الأمثل لرفع مستوى كفاءة المنظومة التعليمية بما يتوائم مع مستهدفات تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030، مضيفا أن التطوير لن يتوقف عند النظام العام، وسيؤثر على خطط ومناهج الجامعات، لأن المستهدف هو الاستغناء عن السنة التحضيرية.