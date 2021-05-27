النمر: 93% من آلام الصدر ليست من القلب وهذه أسبابها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه استشاري وأستاذ أمراض القلب، خالد النمر العديد من النصائح والتوضيحات بشأن آلا الصدر والنغزات التي قد يشعر بها البعض.

ألم الصدر:

وقال النمر في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إذا أحسست بألم الصدر فلا داعي للفزع والخوف. .فالغالبية العظمى من الآم الصدر التي تأتي للطوارئ ليست جلطات، بل اهدأ وأتصل على رقم الإسعاف وهم يوجهونك بالتصرف المناسب.

مجموعة أمراض:

وتابع: من يعانون نغزات الصدر ليس لديهم تشخيص واحد وإنما مجموعة أمراض تشترك في هذه الشكوى: آلام عضلات، قولون عصبي، ارتخاء صمام مترالي، انقباض الشرايين، قلق نفسي.

أسباب آلام الصدر:

وأضاف النمر: ٩٣% من آلام الصدر تكون من العضلات، ارتجاع المريء، الرئتين…إلخ وليست من القلب!! تشكل آلام القلب حوالي 7% فقط من آلام الصدر، لذلك لا تخف وأهدأ واتصل بالإسعاف أو اذهب لأقرب طبيب وهو يقوم بالتصرف المناسب.



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