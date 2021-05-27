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جرير تعلن توزيع 252 مليون ريال أرباحاً نقدية عن الربع الأول

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

جرير تعلن توزيع 252 مليون ريال أرباحاً نقدية عن الربع الأول

عدد الأسهم المستحقة للأرباح 120 مليون سهم

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة جرير للتسويق عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول 2021.

252 مليون ريال: 

وأوضحت الشركة في بيان على موقع السوق المالية (تداول)، أن إجمالي المبلغ الموزع 252 مليون ريال، أما عدد الأسهم المستحقة للأرباح فهي 120 مليون سهم وحصة السهم من التوزيع 2.1 ريال، فيما جاءت نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 21%.

أحقية الأرباح: 

ولفتت جرير إلى أنه بالنسبة لأحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم فيوم الاستحقاق الاثنين 31 / 05 / 2021، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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