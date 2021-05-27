شكرا لمتابعة خبر عن توقعات الطقس خلال الـ 24 ساعة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف خبير الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، عن توقعات حالة الطقس خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال الحصيني: "الطقس المتوقع حار نهارا، معتدل ليلا، ودرجات الحرارة العظمى تتراوح من 38 لـ 44 درجة، والصغرى من20 لـ 29، عدا المرتفعات معتدلة نهارا تميل للبرودة ليلا".

كما توقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الغربية، وغرب الوسطى والمرتفعات.