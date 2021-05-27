شكرا لمتابعة خبر عن إلزام الخطوط التركية بتعويض مسافر سعودي 30 ألف ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قررت المحكمة التجارية في جدة، إلزام الخطوط التركية بتعويض مواطن بمبلغ 30 ألف ريال، وذلك بعد ثبوت تقصير الخطوط التركية في نقل الراكب وفق رحلتها المجدولة.

وكام المسافر قد حجز رحلة على الخطوط التركية على خط سير المدينة المنورة إلى فنزويلا مرورا بمطار إسطنبول، وعند وصوله إلى مطار إسطنبول فوجئ برفض إركابه من الناقل الجوي دون إيضاح أسباب الرفض، بحسب عكاظ.

واضطر المواطن العودة إلى جدة على نفقته ثم عاود السفر على نفقته عبر خطوط طيران أخرى إلى كاركاس في فنزويلا.