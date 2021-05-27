أخبار السعودية اليوم.. «التعليم» تكشف أسباب تطوير المناهج.. و10 فوائد لقرار تأمين عقود العمالة المنزلية

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء الموافق 26 مايو 2021 منها: 10 فوائد لقرار تأمين عقود العمالة المنزلية، ووزارة التعليم تحدد 12 مبررًا لتطوير الخطط والمناهج الدراسية، و أمطار رعدية ورياح مغبرة على بعض المناطق.

10 فوائد لقرار تأمين عقود العمالة المنزلية.. سيخفض أسعار الاستقدام

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، إن هناك العديد من المنافع ستتحقق لصاحب العمل والعامل، بعد موافقة مجلس الوزراء على التأمين على عقد العمالة المنزلية.

«الأرصاد» عن طقس الخميس: أمطار رعدية ورياح مغبرة على بعض المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، مشيرًا إلى سماء غائمة جزئيًّا على أخرى.

بعد إعلانها رسميًّا.. تعرف على شكل المناهج الجديدة لطلاب التعليم العام

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، التقويم الدراسي الجديد للعام 1443هـ للتعليم العام، مؤكدًا تطبيق الفصول الثلاثة في التعليم العام.

لصرف المعاش ومعرفة مقداره.. 5 خدمات من مؤسسة التقاعد لمنسوبيها

أتاحت المؤسسة العامة للتقاعد نحو 5 خدمات تُسهل على المتقاعدين الحصول على المعاش التقاعدي ومعرفة مقداره عبر الحاسبة التقديرية.

«التعليم»: 12 مبررًا لتطوير الخطط والمناهج الدراسية

حدّدت وزارة التعليم، 12 مبررًا لتطوير الخطط الدراسية والمناهج، والتي تسعى لأن تتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة، وتدعم اكتساب الطلاب مهارات القرن الـ21 والإعداد لوظائف المستقبل.

وكيل «التعليم» يكشف سبب تطبيق نظام الثلاثة فصول وزيادة أيام الدراسة

كشف وكيل وزارة التعليم العام، الدكتور محمد المقبل، عن سبب تطبيق نظام الثلاثة فصول وزيادة عدد أيام الدراسة، مؤكدًا أن إعادة التوزيع ستساعد بشكل كبير جدًا.

«بدر البدور».. المملكة على موعد مع ظاهرة فلكية والزعاق يكشف التفاصيل

قال المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، إنَّ المملكة اليوم على موعد مع ظاهرة فلكية طبيعية وجميلة، وهي ظاهرة بدر البدور أو البدر العملاق.

«قدرة».. تدشين منصة لرعاية ذوي الإعاقة الموهوبين فنيًّا بالجبيل

دشّن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي الأربعاء، منصة «قدرة» التي تطلقها الجمعية السعودية للفنون التشكيلية «جسفت» - فرع الجبيل؛ وذلك بهدف رعاية المواهب الفنية من ذوي الإعاقة.

التوسعة السعودية الثالثة.. 60 ترخيصًا لاستكمال مشروعات المسجد الحرام

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إصدار 60 ترخيصًا لاستكمال الأعمال الإنشائية في التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام.

«صندوق الشهداء» يبحث مع رجال أعمال تنمية مصادر التمويل

عقد مستشار وزير الداخلية الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الدكتور ساعد العرابي الحارثي اجتماعًا اليوم برجال الأعمال أعضاء مجلس الأمناء، في مقر الأمانة العامة للصندوق بالرياض.

«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات كورونا المُعطاة في المملكة لـ13.3 مليون

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 13.3 مليون جرعة.

اجتماع للبرلمانات الدولية بمشاركة سعودية.. ناقش هزيمة كورونا وبناء غد أفضل

عقد الاتحاد البرلماني الدولي، الأربعاء، الجمعية العمومية الـ142، بحضور رؤساء البرلمانات والمجالس من جميع أنحاء العالم، بمشاركة وفد سعودي ترأسه رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

«أبشر»: لا يمكن إلغاء موعد إصدار الهوية قبل 24 ساعة

أكدت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، الأربعاء، عدم إمكانية إلغاء الموعد المحدد للمستفيد بشأن إصدار بطاقة الهوية قبل 24 ساعة من توقيته.

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